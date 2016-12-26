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С начала действия эмбарго в РФ уничтожено почти 9 тыс. т санкционной продукции
26 декабрь 2016 (16:11)
УрБК, Москва, 26.11.2016. В России с 6 августа 2015 года уничтожено 8,872 тыс. т продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
Больше всего выявлено и уничтожено продукции растительного происхождения — 8,546 тыс. т. Продукции животноводства уничтожено 326 т.
Всего за этот период было задержано 8,692 тыс. т санкционной растительной и 389 т животной продукции.
Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.
Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне этого года — до конца 2017 года.
Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль.
Больше всего выявлено и уничтожено продукции растительного происхождения — 8,546 тыс. т. Продукции животноводства уничтожено 326 т.
Всего за этот период было задержано 8,692 тыс. т санкционной растительной и 389 т животной продукции.
Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.
Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне этого года — до конца 2017 года.
Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль.
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