Новости дня
РЭК перенесла вопрос о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга на 28 декабря
26 декабрь 2016 (15:51)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Региональная экономическая комиссия (РЭК) Свердловской области перенесла на 28 декабря рассмотрение вопроса об установлении новых тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом УрБК сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. Планировалось, что сегодня в том числе может быть рассмотрен вопрос о росте стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 35 руб.
Повестка заседания РЭК на 26 декабря была опубликована на сайте комиссии. Первым пунктом как раз значился «транспортный вопрос».
«Рассмотрение вопроса об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Свердловской области», — так звучал этот пункт повестки.
Ранее появилась информация, что Екатеринбургский метрополитен направил в РЭК заявку о повышении тарифа на проезд в метро до 35 руб. Сейчас стоимость одной поездки составляет 26 руб., как и в других видах общественного транспорта в Екатеринбурге.
Повестка заседания РЭК на 26 декабря была опубликована на сайте комиссии. Первым пунктом как раз значился «транспортный вопрос».
«Рассмотрение вопроса об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Свердловской области», — так звучал этот пункт повестки.
Ранее появилась информация, что Екатеринбургский метрополитен направил в РЭК заявку о повышении тарифа на проезд в метро до 35 руб. Сейчас стоимость одной поездки составляет 26 руб., как и в других видах общественного транспорта в Екатеринбурге.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут пересмотреть уже 26 декабря
- Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 26 рублей
- В Свердловской области увеличен предельный тариф на проезд в общественном транспорте
- Предельный тариф на проезд в общественном транспорте в Свердловской области вырос до 16 рублей
- Для льготников и пенсионеров города Екатеринбурга стоимость проезда в общественном транспорте не изменится
Loading...