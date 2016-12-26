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СКБ-банк дарит предпринимателям подарок при резервировании расчетного счета онлайн

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. С 22 декабря 2016 по 24 февраля 2017 года СКБ-банк проводит акцию «Новогодний подарок от СКБ!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиенты, которые в период проведения акции зарезервируют расчетный счет на сайте банка и заключат договор банковского счета, получат подарок. В частности, СКБ-банк произведет начисление процентов на остаток денежных средств по счёту в национальной валюте размером 5% годовых в течение 3 месяцев с момента открытия расчётного счёта.



Услуга действует на тарифных планах «Партнер+», «СтартАп+» и бизнес-пакете РКО «ТестДрайв+».

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