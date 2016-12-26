Кризис

Для россиян символом 2016 года стал кризис

Главным событием уходящего года в стране более 40% россиян назвали кризис, рост цен и в целом тяжелую экономическую ситуацию. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».



Согласно опросу, год россиянам запомнился в основном негативными событиями. В частности, каждый четвертый респондент (25%) назвал главным событием года кризис в стране, еще 17% россиян год запомнился ростом цен и высокой инфляцией. В целом 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране для 42% респондентов. При этом в прошлом году о кризисе и девальвации рубля говорили только 9% респондентов, напоминают эксперты.



Остальные события вызвали более спокойную реакцию россиян. Так, снижение цен на нефть в течение всего года назвали важным событием 6% участников опроса.



«Символом уходящего года для наших соотечественников стал кризис. Тяжелая экономическая ситуация в стране затмила для россиян все остальные события, как внутри России, так и за ее пределами. Остается только надеяться, что новый год принесет перемены к лучшему», — поясняют аналитики.

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