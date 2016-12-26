Новости дня

В Краснотурьинске осуждены жители области за хищение с БАЗа более 28 тыс. тонн глинозема

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. В Краснотурьинске вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителей области Юрия Дубовицкого, Юрия Баканина, Алексея Новикова и Игоря Мухамеджанова, которые признаны виновными в совершении крупномасштабного хищения глинозема. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом установлено, что в 2010-2013 годах, действуя в составе организованной преступной группы, обвиняемые похитили более 28 тыс. т глинозема на общую сумму свыше 346 млн руб. Похищаемый вагонами глинозем вывозился с ОАО «Богословский алюминиевый завод» (входит в состав ОК «РУСАЛ») под видом известкового порошка. В дальнейшем злоумышленники реализовывали похищенный глинозем различным предприятиям, производящим огнеупорные изделия.



Глинозем участники организованной группы продавали по ценам несколько дешевле рыночных, что обеспечивало им стабильный спрос на реализуемую продукцию. Следствием добыты доказательства того, что в целях придания видимости законности своим преступным доходам злоумышленники легализовали порядка 125 млн руб., якобы полученных ими за поставку цемента.



В апреле 2013 года деятельность организованной преступной группы была пресечена.



Необходимо отметить, что четверо обвиняемых, в отношении которых завершено расследование уголовного дела, это только часть организованной группы, специализировавшейся на хищении глинозема. Другие четверо соучастников этого преступного образования в настоящее время уже осуждены к различным мерам наказания.



Приговором Краснотурьинского городского суда за совершение преступления Юрий Корчака осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Лариса Шайсламова — к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей, Ирина Порецкова — к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 50 тыс. руб., а Татьяна Риде — к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом на 100 тыс. руб.



Суд назначил Юрию Дубовицкому наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. руб., Юрию Баканину — 9 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., Алексею Новикову – 7 лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Игорю Мухамеджанову — 5 лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб.



Кроме того, с подсудимых солидарно в пользу потерпевшей стороны взыскан ущерб в размере свыше 345,1 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: