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В России откладывается выпуск гособлигаций для физлиц

УрБК, Москва, 26.12.2016. Минфин не выполнил обещания представить новый инвестиционный инструмент — облигации федерального займа (ОФЗ) для населения до конца текущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



О переносе сроков выпуска ОФЗ для населения на первый квартал 2017 года рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, выполнить ранее анонсированный план и запустить новый инструмент до конца текущего года не удалось из-за несговорчивости банков.



«К сожалению, у нас не получилось из-за того, что банки не смогли предоставить хорошие условия для размещения этих бумаг. Достаточно высокие комиссии предложили к взиманию либо за счет бюджета, либо за счет покупателей бумаг», — приводятся в сообщении слова А. Силуанова.



Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак отмечал, что основным партнером Минфина по выпуску ОФЗ для населения является Сбербанк. А. Силуанов заявил, что Минфин прорабатывает вопрос со Сбербанком, ВТБ, но не исключает и возможного участия Почта-банка и других банков.



«Чем больше банков будет участвовать, тем больше конкуренция, тем меньше стоимость услуги за размещение этих бумаг», — пояснил А. Силуанов.



Несмотря на сложности, возникшие при переговорах с банками, в Минфине от своих планов по выпуску ОФЗ для населения не отказываются. Общий объем выпуска может составить 20-30 млрд руб. Правительство уже приняло подготовленные Минфином изменения в Генеральные условия эмиссии и обращения ОФЗ.



ОФЗ для населения должны стать своеобразной альтернативой банковским вкладам. Важным отличием облигаций для населения от классических ОФЗ станет нерыночный характер новых бумаг, отсутствие их вторичного обращения и запрет на владение ими юридическими лицами. Конкретные параметры и схема их дистрибуции на данный момент не определены.

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