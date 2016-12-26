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Свердловское правительство обещает помочь пайщикам «Бухты Квинс» при согласии Александра Новикова
26 декабрь 2016 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал помочь пайщикам ПЖСК «Бухта Квинс» при условии согласия всех пайщиков и владельцев земли, в том числе руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.
«Ситуация, мягко сказать, неприятная. Сложность в том, что это не дольщики. С дольщиками есть нормативная база. С пайщиками совершенно другая история: чтобы помочь им, нужно согласие всех пайщиков. Я сейчас говорю и об Александре Новикове. Мы сможем им оказать помощь только при согласии всех пайщиков — и владельцев земель в том числе. Первый шаг уже сделан, второй остается за собственниками земли. Пока я от них не видел такого желания», — сообщил он.
При этом, по его словам, он не общался со своим соседом Александром Новиковым по данному вопросу.
«С Александром Новиковым я эту тему не обсуждал. И совершенно точно мы не общаемся, потому что он под домашним арестом. С ним общались представители министерства. Мне больше по душе его творчество, поэтому я с ним обсуждаю это, а не бизнес-интересы», — уточнил губернатор.
Напомним, строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье Александра Новикова. Его партнером в данном проекте выступал бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который арестован на два месяца. Еще в 2011-2012 годах 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива, вложившие в совокупности более 140 млн руб., должны были получить жилье, однако ждут этого до сих пор.
Александр Новиков обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». По версии следствия, он подозревается в хищении 36 млн руб. В минувшую пятницу Верх-Исетский районный суд выбрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Ситуация, мягко сказать, неприятная. Сложность в том, что это не дольщики. С дольщиками есть нормативная база. С пайщиками совершенно другая история: чтобы помочь им, нужно согласие всех пайщиков. Я сейчас говорю и об Александре Новикове. Мы сможем им оказать помощь только при согласии всех пайщиков — и владельцев земель в том числе. Первый шаг уже сделан, второй остается за собственниками земли. Пока я от них не видел такого желания», — сообщил он.
При этом, по его словам, он не общался со своим соседом Александром Новиковым по данному вопросу.
«С Александром Новиковым я эту тему не обсуждал. И совершенно точно мы не общаемся, потому что он под домашним арестом. С ним общались представители министерства. Мне больше по душе его творчество, поэтому я с ним обсуждаю это, а не бизнес-интересы», — уточнил губернатор.
Напомним, строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье Александра Новикова. Его партнером в данном проекте выступал бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который арестован на два месяца. Еще в 2011-2012 годах 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива, вложившие в совокупности более 140 млн руб., должны были получить жилье, однако ждут этого до сих пор.
Александр Новиков обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». По версии следствия, он подозревается в хищении 36 млн руб. В минувшую пятницу Верх-Исетский районный суд выбрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.
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