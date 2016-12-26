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«Уралвагонзавод» подвел итоги 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Во Дворце культуры головного предприятия НПК «Уралвагонзавода» прошел торжественный вечер, в ходе которого были подведены итоги деятельности коллектива в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба завода.



Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов поздравили заводчан с предстоящими праздниками.



В своем выступлении Игорь Холманских подчеркнул, что «предприятие с таким потенциалом, с такой инженерной школой и рабочим коллективом будет востребовано всегда. Тем более это необходимо сейчас, когда Россия снова заявила о себе как о мощной державе мирового значения. А великой державе нужны великие предприятия, такие как «Уралвагонзавод».



Подводя итоги 2016 года, генеральный директор корпорации Олег Сиенко сказал, что уходящий год был тяжелым, но успешным.



«Мы перевыполнили все взятые нами обязательства. Досрочно сдали ГОЗ, исполнили все заказы по линии «Рособоронэкспорта. Радует, что мы начинаем набирать наш традиционный — непосильный для других — темп. Это касается не только механосборочного, но и вагоносборочного производства. Уверен, что благодаря усилиям наших работников мы все выполним», — сказал он.



Олег Сиенко поблагодарил уралвагонзаводцев за труд, за терпимость, за рвение к общей победе. «Люди — это самая главная наша ценность. Это самый главный наш козырь, которым мы бьем, когда ставятся задачи», — отметил он.



Всего в этот торжественный день заслуженную награду получили более 40 человек. В том числе трое заводчан удостоены благодарственного письма полномочного представителя президента в УрФО, еще трое — благодарности полномочного представителя президента в УрФО. Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области награждены 30 человек.



Десяти действующим работникам головного предприятия корпорации УВЗ присвоено звание «Заслуженный работник «Уралвагонзавода». В их числе начальник участка цеха модельной оснастки Юрий Гурин, правильщик вручную прессового цеха Александр Кузнецов, инженер по метрологии отдела главного метролога Татьяна Смирнова, исполнительный директор Владимир Рощупкин, слесарь-ремонтник автоматно-револьверного цеха Владимир Щенников и другие. За многолетнее плодотворное сотрудничество, большой личный вклад в развитие почетным работником «Уралвагонзавода» стал ветеран предприятия Владимиру Григурко.

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