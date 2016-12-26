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Губернатор Свердловской области пообещал сохранить завод «Вентпром» в Артемовском
26 декабрь 2016 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал сохранить завод «Вентпром» в Артемовском. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Екатеринбурге.
По его словам, региональным властям удалось усадить стороны конфликта за стол переговоров. «Мы не допустим развала уникального предприятия. Пока ситуация удерживается под контролем», — заявил Евгений Куйвашев, который пообещал, что в ближайшее время посетит завод.
Напомним, руководство ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» осенью сообщило о вынужденном сокращении свыше 500 сотрудников в феврале 2017 года с последующим банкротством завода из-за необходимости выплатить ООО «Гросс» более 1,4 млрд руб. по решению суда. Между тем в ООО «Гросс» отстаивают законность своих притязаний и называют заявления о массовом высвобождении работников «Вентпрома» шантажом.
По его словам, региональным властям удалось усадить стороны конфликта за стол переговоров. «Мы не допустим развала уникального предприятия. Пока ситуация удерживается под контролем», — заявил Евгений Куйвашев, который пообещал, что в ближайшее время посетит завод.
Напомним, руководство ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» осенью сообщило о вынужденном сокращении свыше 500 сотрудников в феврале 2017 года с последующим банкротством завода из-за необходимости выплатить ООО «Гросс» более 1,4 млрд руб. по решению суда. Между тем в ООО «Гросс» отстаивают законность своих притязаний и называют заявления о массовом высвобождении работников «Вентпрома» шантажом.
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