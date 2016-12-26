Новости дня

Минсельхоз может отказаться от регулирования наценок на детское питание

УрБК, Москва, 26.12.2016. Минсельхоз хочет в 2017 году отказаться от практики регулирования регионами торговых наценок на детское питание. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Минсельхоз разработал проект постановления правительства, по которому регионы лишаются права устанавливать торговые наценки на детское питание. Документ согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и после утверждения в Минюсте будет внесен в правительство.



«Регулирование торговых надбавок фактически не оказывает статистически значимого влияния на цену детского питания, а в ряде регионов, где регулирования нет, оно стоит даже дешевле. Регулирование надбавок на детское питание может приводить к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки», — пояснила помощник главы Минэкономики Елена Лашкина.



Как заявляют в Минсельхозе, если не отменить ограничение наценок, то возможно резкое сокращение ассортимента детского питания в регионах, где зафиксированы максимальные надбавки.



«Прежде всего, это коснется наиболее дешевых, а также наименее оборачиваемых товарных позиций, например, специализированных продуктов, предназначенных для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью», — пояснили в министерстве.



Там же прогнозируют, что сжатие каналов продаж может дойти до исключения детского питания из ассортимента в отдельных форматах торговли, что приведет к сокращению объема продаж до 35%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: