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Компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает 74 проданных в России автомобиля Volkswagen Caddy

УрБК, Москва, 26.12.2016. ООО «Фольксваген Груп Рус» проводит добровольный отзыв 74 транспортных средств марки Volkswagen Caddy. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.



Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат 74 автомобиля Volkswagen Caddy), реализованные в 2016 году.



Причиной отзыва стала возможность возникновения в данных транспортных средствах негерметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра.



Уполномоченные дилеры ООО «Фольксваген Груп Рус» уведомляют владельцев транспортных средств марки Volkswagen Caddy, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На указанных транспортных средствах марки Volkswagen Caddy будет выполнена подтяжка резьбового соединения на главном тормозном цилиндре.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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