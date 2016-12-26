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В Мексике 13 человек погибли при разборках наркоторговцев

В результате конфликта наркоторговцев в Мексике на Рождество погибли 13 человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Известно, что местная полиция обнаружила шесть обезглавленных тел мужчин в городе Халиско штата Мичоакан. На месте происшествия была обнаружена записка с угрозами, подписанная именем недавно созданного противоборствующего картеля «Новая семья из Мичоакана». В другом штате — Герреро, который известен высоким уровнем преступности, злоумышленники, чьи личности пока не установлены, ворвались в дом, жестоко расправились с семьей из семи человек и скрылись.

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