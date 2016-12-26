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В Ирбите пресечена деятельность незаконного игорного клуба

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Ирбитский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы по факту организации незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.



Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.



«В августе сотрудникам отдела МВД России по Артемовскому району поступила информация о проведении запрещенных азартных игр в помещении фирмы, расположенной в доме № 6 на улице Ленина. В ходе проверки установлено, что под видом биржевых торгов по указанному адресу фактически осуществлялась незаконная игорная деятельность. Посетители заведения играли на компьютерных терминалах в классический вариант «слотов», — сказано в сообщении.



Оперативник расплатился заранее подготовленной тысячной купюрой, и администратор, приняв денежные средства, указала на компьютер, за которым можно воспользоваться данной услугой. Сразу после этого в помещение вошли сотрудники полиции, а оператор зала закрылась в комнате и отказывалась открывать двери. Позже она стала пояснять, что не работает в заведении, а вышла на один день по просьбе знакомого, чью фамилию она даже не знает.



В это время клиенты решили удалиться, однако оставлять свои деньги администратору они не пожелали и потребовали от нее их вернуть. Но гражданке было не до того — она пыталась избавиться от купюры, переданной подставным игроком, но сотрудники полиции вовремя пресекли ее действия, а денежные средства изъяли в присутствии понятых.



В ходе опроса оператору было предложено выдать денежные средства, полученные от игроков. Первоначально женщина пояснила, что никаких денег у нее нет, однако, услышав, что ее личные вещи будут досмотрены, занервничала и попыталась уединиться в отдельном помещении якобы для проведения медицинской процедуры. В просьбе ей не отказали, однако брать с собой сумку не разрешили. Поняв, что спрятать деньги не получится, женщина выдала находившиеся при ней 7 тыс. 400 руб., вырученные за осуществление игорной деятельности.



В ходе осмотра места происшествия оперативниками обнаружены и изъяты 9 мониторов с системными блоками, незаконная игорная деятельность пресечена.

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