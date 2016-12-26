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Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца 2016 года

УрБК, Москва, 26.12.2016. Россельхознадзор не будет снимать ограничения на поставку овощей из Турции в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя ведомства Сергея Данкверта.



«Да-да (в следующем году). Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя (неделя)», — сказал С. Данкверт.



На данный момент Россельхознадзор не выработал механизм контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами. Ведомство опасается, что через крупные предприятия, которым планируется разрешить поставки, будет поступать продукция с небольших непроверенных предприятий, пояснил руководитель Россельхознадзора.



«Мы пока не можем назвать конкретные предприятия, которым разрешат поставки в РФ. Определить и договориться, как наши турецкие коллеги будут вместе с нами контролировать количество. Мы хотим выработать механизм», — отметил С. Данкверт.



Сейчас Россельхознадзор завершает техническую работу: составляет список регионов и предприятий Турции, с которых будет снят запрет на поставку овощей.



Речь идет о запрете, который установил ранее Россельхознадзор из соображений безопасности продукции. Тогда был запрещен импорт турецкого перца, гранатов и баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв. Теперь Россельхознадзор планирует разрешить ввоз этой продукции с крупных предприятий из определенных регионов Турции.

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