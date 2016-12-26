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Суд отправил директора департамента рекламы МУГИСО под домашний арест

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина, который подозревается в получении взятки.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, заседание состоялось в минувшую субботу, 24 декабря. При этом следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Однако суд выбрал иную меру пресечения. Теперь чиновнику предстоит пробыть под домашним арестом до 21 февраля 2017 года.



По версии следствия, директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин через посредника получил взятку в крупном размере от лица, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории города Екатеринбурга.

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