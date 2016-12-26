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Лжесотрудники «Горгаза» устроили возгорание в квартире жительницы Екатеринбурга
26 декабрь 2016 (10:31)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Лжесотрудники «Горгаза» устроили возгорание в квартире екатеринбурженки. Об этом сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».
При проведении работ по замене крана и шланга сторонней организацией в одной из квартир дома № 16 по ул. Донбасская вспыхнул газ, обгорели кухонный гарнитур и вытяжка. Горе-мастер получил ожог рук.
«Со слов абонента, в их доме был массовый поквартирный обход, лица представлялись сотрудниками «Горгаза» и сообщали о необходимости замены кранов и шлангов к газовой плите. За работы пожилая женщина отдала 2 тыс. руб. Чек был выписан организацией «Квадрат Газ Сервис». Вытяжку хозяйке пришлось выбросить», — сказано в сообщении.
Данный факт выяснился при плановом визите специалистов АО «Екатеринбурггаз» 22 декабря для технического обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме № 16 по ул. Донбасская. В квартире пострадавшей была выявлена утечка газа между краном опуска и газопроводом, образовавшаяся вследствие некачественной установки крана.
«Пострадавшим от некачественной установки газового оборудования сторонними лицами необходимо обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор», — подчеркивает пресс-служба.
При проведении работ по замене крана и шланга сторонней организацией в одной из квартир дома № 16 по ул. Донбасская вспыхнул газ, обгорели кухонный гарнитур и вытяжка. Горе-мастер получил ожог рук.
«Со слов абонента, в их доме был массовый поквартирный обход, лица представлялись сотрудниками «Горгаза» и сообщали о необходимости замены кранов и шлангов к газовой плите. За работы пожилая женщина отдала 2 тыс. руб. Чек был выписан организацией «Квадрат Газ Сервис». Вытяжку хозяйке пришлось выбросить», — сказано в сообщении.
Данный факт выяснился при плановом визите специалистов АО «Екатеринбурггаз» 22 декабря для технического обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме № 16 по ул. Донбасская. В квартире пострадавшей была выявлена утечка газа между краном опуска и газопроводом, образовавшаяся вследствие некачественной установки крана.
«Пострадавшим от некачественной установки газового оборудования сторонними лицами необходимо обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор», — подчеркивает пресс-служба.
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