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Лжесотрудники «Горгаза» устроили возгорание в квартире жительницы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Лжесотрудники «Горгаза» устроили возгорание в квартире екатеринбурженки. Об этом сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».



При проведении работ по замене крана и шланга сторонней организацией в одной из квартир дома № 16 по ул. Донбасская вспыхнул газ, обгорели кухонный гарнитур и вытяжка. Горе-мастер получил ожог рук.



«Со слов абонента, в их доме был массовый поквартирный обход, лица представлялись сотрудниками «Горгаза» и сообщали о необходимости замены кранов и шлангов к газовой плите. За работы пожилая женщина отдала 2 тыс. руб. Чек был выписан организацией «Квадрат Газ Сервис». Вытяжку хозяйке пришлось выбросить», — сказано в сообщении.



Данный факт выяснился при плановом визите специалистов АО «Екатеринбурггаз» 22 декабря для технического обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме № 16 по ул. Донбасская. В квартире пострадавшей была выявлена утечка газа между краном опуска и газопроводом, образовавшаяся вследствие некачественной установки крана.



«Пострадавшим от некачественной установки газового оборудования сторонними лицами необходимо обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор», — подчеркивает пресс-служба.

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