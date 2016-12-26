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В Камышлове МУП накопил задолженность по зарплате свыше 7 млн рублей
26 декабрь 2016 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. В Камышлове руководство МУП «Ресурсоснабжающая организация» погасило задолженность по зарплате только после вмешательства прокуратуры. С сентября 2016 года организация накопила долг свыше 7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что с сентября по ноябрь МУП задолжал 196 сотрудникам свыше 6,2 млн руб. В октябре Госинспекция труда в Свердловской области уже оштрафовала предприятие за нарушение трудового законодательства на 40 тыс. руб.
В ноябре прокуратура внесла представление руководителю МУПа, направила 122 иска мировому судье судебного участка № 1 Камышловского судебного района с требованием выплатить начисленную за сентябрь и октябрь за зарплату. Суд признал требования истца обоснованными, однако предприятие так и не смогло погасить задолженность.
В связи с этим 20 декабря прокуратура провела оперативное совещание по вопросу погашения задолженности с руководством администрации Камышловского городского округа и МУПа «Ресурсоснабжающая организация». Только после этого задолженность была погашена полностью, кроме того, работникам предприятия перечислили аванс за декабрь в размере 880 тыс. руб.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что с сентября по ноябрь МУП задолжал 196 сотрудникам свыше 6,2 млн руб. В октябре Госинспекция труда в Свердловской области уже оштрафовала предприятие за нарушение трудового законодательства на 40 тыс. руб.
В ноябре прокуратура внесла представление руководителю МУПа, направила 122 иска мировому судье судебного участка № 1 Камышловского судебного района с требованием выплатить начисленную за сентябрь и октябрь за зарплату. Суд признал требования истца обоснованными, однако предприятие так и не смогло погасить задолженность.
В связи с этим 20 декабря прокуратура провела оперативное совещание по вопросу погашения задолженности с руководством администрации Камышловского городского округа и МУПа «Ресурсоснабжающая организация». Только после этого задолженность была погашена полностью, кроме того, работникам предприятия перечислили аванс за декабрь в размере 880 тыс. руб.
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