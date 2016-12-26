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НРА повысило рейтинг кредитоспособности «Меткомбанка»
26 декабрь 2016 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «Меткомбанк» по национальной шкале до уровня «АА» со стабильным прогнозом («высокая степень кредитоспособности», второй уровень). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Аналитики агентства отмечают, что повышение рейтинговой оценки объясняется увеличением размера собственных средств «Меткомбанка», стабильной клиентской базой, высокими финансовыми показателями, а также высоким качеством управления бизнесом при адекватной оценке банком принимаемых рисков.
«Кредитная организация соблюдает все требования Банка России к уровню достаточности капитала, обязательные нормативы достаточности собственных средств выполняются со значительным запасом (Н1.0 на отчетную дату составил 36,11%, Н1.1 и Н1.2 — по 31,89%). Качество кредитного портфеля оценивается как высокое. Портфель ценных бумаг банка увеличился на 60% до 23,2 млрд руб., его качество оценивается как высокое. Структура обязательств банка устойчива, клиентские средства, составляющие их основу, представлены как средствами частных, так и корпоративных клиентов. Уровень ликвидности банка оценивается как высокий, все обязательные нормативы выполняются с запасом: на отчетную дату Н2 = 62,46%, Н3 = 229,24%, Н4 = 22,6%», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, что рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен «Меткомбанку» 3 декабря 2012 года на уровне «АА-». Последнее рейтинговое действие агентством было произведено 20 января 2016-го, когда рейтинг был подтвержден на уровне «АА-» с «позитивным» прогнозом.
Аналитики агентства отмечают, что повышение рейтинговой оценки объясняется увеличением размера собственных средств «Меткомбанка», стабильной клиентской базой, высокими финансовыми показателями, а также высоким качеством управления бизнесом при адекватной оценке банком принимаемых рисков.
«Кредитная организация соблюдает все требования Банка России к уровню достаточности капитала, обязательные нормативы достаточности собственных средств выполняются со значительным запасом (Н1.0 на отчетную дату составил 36,11%, Н1.1 и Н1.2 — по 31,89%). Качество кредитного портфеля оценивается как высокое. Портфель ценных бумаг банка увеличился на 60% до 23,2 млрд руб., его качество оценивается как высокое. Структура обязательств банка устойчива, клиентские средства, составляющие их основу, представлены как средствами частных, так и корпоративных клиентов. Уровень ликвидности банка оценивается как высокий, все обязательные нормативы выполняются с запасом: на отчетную дату Н2 = 62,46%, Н3 = 229,24%, Н4 = 22,6%», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, что рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен «Меткомбанку» 3 декабря 2012 года на уровне «АА-». Последнее рейтинговое действие агентством было произведено 20 января 2016-го, когда рейтинг был подтвержден на уровне «АА-» с «позитивным» прогнозом.
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