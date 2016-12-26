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НРА повысило рейтинг кредитоспособности «Меткомбанка»

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «Меткомбанк» по национальной шкале до уровня «АА» со стабильным прогнозом («высокая степень кредитоспособности», второй уровень). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Аналитики агентства отмечают, что повышение рейтинговой оценки объясняется увеличением размера собственных средств «Меткомбанка», стабильной клиентской базой, высокими финансовыми показателями, а также высоким качеством управления бизнесом при адекватной оценке банком принимаемых рисков.



«Кредитная организация соблюдает все требования Банка России к уровню достаточности капитала, обязательные нормативы достаточности собственных средств выполняются со значительным запасом (Н1.0 на отчетную дату составил 36,11%, Н1.1 и Н1.2 — по 31,89%). Качество кредитного портфеля оценивается как высокое. Портфель ценных бумаг банка увеличился на 60% до 23,2 млрд руб., его качество оценивается как высокое. Структура обязательств банка устойчива, клиентские средства, составляющие их основу, представлены как средствами частных, так и корпоративных клиентов. Уровень ликвидности банка оценивается как высокий, все обязательные нормативы выполняются с запасом: на отчетную дату Н2 = 62,46%, Н3 = 229,24%, Н4 = 22,6%», — говорится в сообщении агентства.



Напомним, что рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен «Меткомбанку» 3 декабря 2012 года на уровне «АА-». Последнее рейтинговое действие агентством было произведено 20 января 2016-го, когда рейтинг был подтвержден на уровне «АА-» с «позитивным» прогнозом.

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