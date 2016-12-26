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Коротко о событиях дня
26 декабрь 2016 (09:39)
В 12.00 в Екатеринбурге в Доме Севастьянова (пр.Ленина, 35, Колонный зал, вход с Почтового переулка) состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года.
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