Новости дня

Активы крупнейших банков России в ноябре выросли на 1,2 трлн рублей

УрБК, Москва, 26.12.2016. За ноябрь лишь второй раз в этом году выросли все основные показатели 200 крупнейших российских банков по рейтингу журнала «Деньги». Предыдущий тотальный взлет случился полгода назад — в мае, — сообщает «Коммерсантъ».



Издание отмечает, что на фоне продолжающегося массового отзыва лицензий такие положительные показатели выглядят неожиданно. В этом году количество кредитных организаций в России упало ниже психологически важной отметки 600, а, по данным на 1 декабря, банков, сдающих отчетность в ЦБ, оказалось уже меньше 570.



Тем не менее активы 200 крупнейших финансовых организаций в ноябре установили рекорд в этом году, увеличившись почти на 1,2 трлн руб. и компенсировав все падение за последние полгода, перешагнули отметку в 70 трлн руб., чего не удавалось сделать с лета. Крупнейшее падение активов в 2016 году приходится на март: оно составило более 1,7 трлн руб.



Кредиты юрлиц выросли почти на 300 млрд руб., а рынок межбанковского кредитования увеличился более чем на 330 млрд. При том что в этом году он ни разу не показал прибавки даже в 300 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: