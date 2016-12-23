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Суд отправил Александра Новикова под домашний арест по делу «Бухты Квинс»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Мера пресечения определена до 22 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Напомним, А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ПЖСК «Бухта-Квинс». Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн руб.



Следует отметить, что в отношении бизнес-партнера А. Новикова по проекту строительства коттеджного поселка Михаила Шилиманова сегодня судом было вынесено решение о заключении под стражу на два месяца.

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