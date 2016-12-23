Новости дня
Чиновники свердловских муниципалитетов показали некомпетентность при проведении закупок
23 декабрь 2016 (17:37)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Более половины выявленных нарушений со стороны заказчиков при проведении закупок в Свердловской области приходится на муниципальные органы. Об этом рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.
«Статистика очень интересная. Если мы говорим о нарушениях, то при проведении закупок на федеральном уровне 20% с нарушениями из общего объема рассмотренных нами жалоб, на областном — 22,5%, и на муниципальном — 57,5%. Это говорит о том, что уровень подготовки организаторов торгов на муниципальном уровне существенно уступает уровню подготовки «федералов» и «областников». Конечно, необходимо и членов комиссии, и контрактные службы учить законодательству. Они должны быть подготовленными», — отметил он.
Всего за 2016 год в свердловское УФАС поступило 1 тыс. 850 жалоб на подобные нарушения, это на 10% выше, чем в прошлом году. После рассмотрения сотрудники антимонопольного органа признали четверть жалоб обоснованными.
В связи с этим было возбуждено 660 дел об административных правонарушениях — в два раза больше, чем в 2015 году. Ответственность понесли как заказчики, так и члены комиссий, которые проводят процедуру закупок. Больше всего нарушений было у заказчиков, связанных со строительной сферой, отметил Д. Шалабодов.
«Статистика очень интересная. Если мы говорим о нарушениях, то при проведении закупок на федеральном уровне 20% с нарушениями из общего объема рассмотренных нами жалоб, на областном — 22,5%, и на муниципальном — 57,5%. Это говорит о том, что уровень подготовки организаторов торгов на муниципальном уровне существенно уступает уровню подготовки «федералов» и «областников». Конечно, необходимо и членов комиссии, и контрактные службы учить законодательству. Они должны быть подготовленными», — отметил он.
Всего за 2016 год в свердловское УФАС поступило 1 тыс. 850 жалоб на подобные нарушения, это на 10% выше, чем в прошлом году. После рассмотрения сотрудники антимонопольного органа признали четверть жалоб обоснованными.
В связи с этим было возбуждено 660 дел об административных правонарушениях — в два раза больше, чем в 2015 году. Ответственность понесли как заказчики, так и члены комиссий, которые проводят процедуру закупок. Больше всего нарушений было у заказчиков, связанных со строительной сферой, отметил Д. Шалабодов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За I полугодие Свердловское УФАС взыскало 11 млн рублей штрафов за нарушения законодательства
- В Свердловской области в 2015 году выявлено более 900 нарушений в сфере госзакупок
- В Свердловской области количество жалоб на незаконную рекламу выросло на треть
- В свердловском УФАС количество жалоб на нарушения при госзакупках выросло на треть
- В УФАС по Свердловской области в I полугодии 2014 года поступила 1 тыс. жалоб на госзакупки
Loading...