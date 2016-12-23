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Чиновники свердловских муниципалитетов показали некомпетентность при проведении закупок

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Более половины выявленных нарушений со стороны заказчиков при проведении закупок в Свердловской области приходится на муниципальные органы. Об этом рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.



«Статистика очень интересная. Если мы говорим о нарушениях, то при проведении закупок на федеральном уровне 20% с нарушениями из общего объема рассмотренных нами жалоб, на областном — 22,5%, и на муниципальном — 57,5%. Это говорит о том, что уровень подготовки организаторов торгов на муниципальном уровне существенно уступает уровню подготовки «федералов» и «областников». Конечно, необходимо и членов комиссии, и контрактные службы учить законодательству. Они должны быть подготовленными», — отметил он.



Всего за 2016 год в свердловское УФАС поступило 1 тыс. 850 жалоб на подобные нарушения, это на 10% выше, чем в прошлом году. После рассмотрения сотрудники антимонопольного органа признали четверть жалоб обоснованными.



В связи с этим было возбуждено 660 дел об административных правонарушениях — в два раза больше, чем в 2015 году. Ответственность понесли как заказчики, так и члены комиссий, которые проводят процедуру закупок. Больше всего нарушений было у заказчиков, связанных со строительной сферой, отметил Д. Шалабодов.

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