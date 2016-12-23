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С начала года число ломбардов в УрФО снизилось на 59 организаций

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. С начала 2016 года количество ломбардов в Уральском федеральном округе снизилось на 59 организаций. Об этом УрБК рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Центробанка Светлана Фурдуй.



«Сокращение в основном связано с ликвидацией тех ломбардов, которые фактически не осуществляли деятельность. Также решения о ликвидации принимались в отношении ломбардов, не представляющих отчетность в Банк России», — рассказала С. Фурдуй.



Всего на территории УрФО зарегистрировано 647 ломбардов.



Помимо этого, по словам С. Фурдуй, сейчас на территории УрФО зарегистрировано 382 кредитных потребительских кооператива (КПК).



«Контрольные мероприятия в отношении КПК сходны с мероприятиями в отношении МФО, при этом большая часть контрольных мер относится к компетенции СРО (саморегулируемых организаций). Так, жалобы клиентов на действия КПК направляются для рассмотрения в СРО, КПК предоставляют в СРО отчетность о деятельности. При выявлении признаков финансовых пирамид в деятельности юридических лиц Уральское главное управление направляет выявленную информацию по подведомственности в правоохранительные органы», — рассказала представитель ЦБ.

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