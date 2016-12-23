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ФАС предостерегла главу «ЛУКОЙЛа» от высказываний по ценам на топливо

УрБК, Москва, 23.12.2016. Федеральная антимонопольная служба 22 декабря направила предостережение в адрес президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Об этом сообщает «Финмаркет».



«В частности, Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ (интервью, опубликованное на интернет-сайте «Вести. Экономика» под заголовком: «Алекперов предрек рост цен на топливо на 8-12% в течение года» от 13 декабря 2016 года)», — говорится в сообщении ведомства.



В соответствии с частью 5 статьи 11 федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, которые указаны в частях 1-3 настоящей статьи, которые не могут быть признаны допустимыми.



Как сообщалось, в ходе интервью В. Алекперов отметил, что с 1 января 2017 года вновь повышаются акцизы на бензин и дизтопливо «в пределах 2 рублей».



«Мы, конечно, не будем в один день перекладывать нагрузку на потребителя. Но в течение года будет рост на 8-12%», — сказал он.



В пресс-службе «ЛУКОЙЛа» прокомментировали, что «В. Алекперов озвучил мнение о возможной динамике цен на топливо на российском рынке в 2017 году».



«Его высказывание не отражает планы компании по формированию ценовой политики, а является лишь предположением относительно возможного влияния на рынок регуляторных факторов, не зависящих от производителей», — сказали в компании.

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