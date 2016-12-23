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Порядка 700 жителей Южного Урала направили резюме для трудоустройства на Томинском ГОКе

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Только за последний год в адрес управления кадровой политики Русской медной компании (РМК) поступило порядка 700 резюме от жителей Челябинской области, желающих работать на Томинском ГОКе. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



На сегодняшний день Русская медная компания не размещает вакансий для будущих работников Томинского ГОКа в открытых источниках; тем не менее жители Южного Урала живо интересуются трудоустройством на будущем горно-обогатительном комбинате.



«Примечательно, что среди них большое количество высококвалифицированных специалистов инженерно-технических специальностей. Все поступающие резюме обрабатываются HR-службой, которая занимается формированием кадрового резерва для будущего предприятия. После того, как мы завершим формирование штатного расписания и начнем строительство объекта, мы перейдем к этапу собеседований с кандидатами», — приводятся в сообщении слова вице-президента РМК по социальной ответственности и кадровой политике Анны Шабаровой.



Томинский ГОК создаст около 1 тыс. 200 новых рабочих мест для представителей 125 специальностей. На горно-обогатительном комбинате потребуются водители самосвалов и экскаваторов, машинисты буровых установок, слесари-ремонтники, механики, инженеры, операторы пульта управления, а также административный и вспомогательный персонал.



Как и на других предприятиях Русской медной компании, на Томинском ГОКе предпочтение будет отдаваться местным жителям — соискателям из Томино, Коркино, Копейска. В том числе работу на Томинском ГОКе наверняка получат многие сотрудники, занятые сейчас на Коркинском угольном разрезе.



Русская медная компания предоставляет своим сотрудникам все возможности для профессионального и карьерного роста, обучения и повышения квалификации. В частности, планируется сотрудничество с Коркинским горно-строительным техникумом по подготовке кадров для Томинского ГОКа.



Ранее Русская медная компания сообщала о том, что средняя зарплата на предприятии составит более 40 тыс. руб. Для сравнения, средняя зарплата по Челябинской области составляет порядка 27 тыс. руб. Помимо достойной оплаты труда, работники Томинского ГОКа могут рассчитывать на полноценный соцпакет, включающий бесплатные обеды, компенсацию транспортных расходов, жилье для тех, кто будет работать вахтовым методом.



Томинский горно-обогатительный комбинат — один из самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в медной отрасли, который будет реализован в России. Он будет расположен в Сосновском районе Челябинской области на Томинском месторождении медно-порфировых руд.



В состав проекта войдет рудник «Томинский» и обогатительная фабрика. Инновационные технологии, которые будут задействованы на Томинском ГОКе, позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди ниже 0,4%.



Предполагается, что производительность Томинского ГОКа составит 28 млн т медной руды в год, из которой будет производиться более 500 тыс. т медного концентрата.



Томинский ГОК включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденную приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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