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Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1 коп.

23 декабрь 2016 (16:05)

УрБК, Москва, 23.12.2016. ЦБ установил официальные курсы валют на выходные. Курс долл. США снизился на 1,13 коп., до 60,85 руб. Курс евро снизился на 1,79 коп., составив 63,54 руб.

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