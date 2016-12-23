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Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1 коп.
23 декабрь 2016 (16:05)
УрБК, Москва, 23.12.2016. ЦБ установил официальные курсы валют на выходные. Курс долл. США снизился на 1,13 коп., до 60,85 руб. Курс евро снизился на 1,79 коп., составив 63,54 руб.
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