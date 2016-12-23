Кризис

Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале

23 декабрь 2016 (15:42)

Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.

В октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до «стабильного» с «негативного», подтвердив кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-».

Предыдущий пересмотр российского рейтинга агентством Fitch произошел 15 апреля. Тогда рейтинг РФ был подтвержден на прежнем инвестиционном уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом.

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