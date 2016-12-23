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Директор департамента рекламы МУГИСО подозревается в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Директор департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игорь Разунин подозревается в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.



«Четвертым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета РФ на основании материалов, поступивших из Управления ФСБ России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ, пунктом «б» части 3 статьи 291 УК РФ и пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ «Получение взятки, дача взятки», – говорится в сообщении.



По данным следствия, директор департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин через посредника получил взятку в крупном размере от лица, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории города Екатеринбурга.



В настоящее время И.Разунин задержан и следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.



В МУГИСО ситуацию никак не комментируют.



Отметим, что это не первый коррупционный скандал в ведомстве. Глава МУГИСО Алексей Пьянков был заключен под стражу 28 апреля по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки при подготовке инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы средства на сумму 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости объекта недвижимости.



В июне суд освободил министра из СИЗО, изменив ему меру пресечения на домашний арест. 24 октября было удовлетворено ходатайство защиты А. Пьянкова о его освобождении под залог в сумме 2 млн руб.

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