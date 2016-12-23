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Свердловские приставы в 2016 году взыскали с должников свыше 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области в 2016 году взыскали с должников свыше 15 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель руководителя УФССП России по региону Елена Сидорова.



Из них в доход государства, бюджетных и внебюджетных фондов взыскано около 6 млрд руб., что почти в полтора раза больше, чем годом ранее.



В уходящем году в УФССП по Свердловской области поступило более 1,5 млн исполнительных производств, из которых к концу года окончено порядка 850 тыс. производств.



«Каждый год мы фиксируем, что уровень поступления исполнительных документов увеличивается на 10-15%. Соответственно, увеличивается и сумма взысканий», — отметила Е. Сидорова.

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