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Отложено снятие запрета на ввоз в РФ некоторых овощей из Турции
23 декабрь 2016 (15:16)
УрБК, Москва, 23.12.2016. Снятие запрета на ввоз некоторых видов овощей из Турции пока откладывается. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.
«Решение об открытии нашего рынка затягивается в связи с тем, что мы пока не нашли механизм фиксирования поставок овощей с конкретных предприятий Турции», — приводятся в сообщении слова С. Данкверта.
Ранее он заявлял о возможности разрешения поставок в РФ из Турции баклажан, перца, салата и кабачков.
«Мы с турецкими коллегами хотим до конца разобраться, каким образом будем фиксировать объемы поставок с конкретных предприятий, сейчас механизма фиксации нет», — сказал глава Россельхознадзора.
По его словам, фитосанитарный сертификат оценивает фитосанитарное состояние продукции, а не ее объемы.
«Может получиться так, что мы «откроем» одно предприятие, а под его видом привезут с другого», — отметил он.
Россельхознадзор с 17 марта 2016 года запретил поставки из Турции перца и гранатов, с 25 апреля — баклажанов, с 16 мая — салата-латука и салата айсберг, с 19 мая — кабачков и тыкв. Эти решения были приняты в связи с продолжающимся поступлением из Турции продукции, зараженной карантинными для России организмами.
В то же время продолжает действовать запрет на ввоз томатов и других овощей и фруктов, введенный правительством РФ с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.
После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября этого года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив.
«Решение об открытии нашего рынка затягивается в связи с тем, что мы пока не нашли механизм фиксирования поставок овощей с конкретных предприятий Турции», — приводятся в сообщении слова С. Данкверта.
Ранее он заявлял о возможности разрешения поставок в РФ из Турции баклажан, перца, салата и кабачков.
«Мы с турецкими коллегами хотим до конца разобраться, каким образом будем фиксировать объемы поставок с конкретных предприятий, сейчас механизма фиксации нет», — сказал глава Россельхознадзора.
По его словам, фитосанитарный сертификат оценивает фитосанитарное состояние продукции, а не ее объемы.
«Может получиться так, что мы «откроем» одно предприятие, а под его видом привезут с другого», — отметил он.
Россельхознадзор с 17 марта 2016 года запретил поставки из Турции перца и гранатов, с 25 апреля — баклажанов, с 16 мая — салата-латука и салата айсберг, с 19 мая — кабачков и тыкв. Эти решения были приняты в связи с продолжающимся поступлением из Турции продукции, зараженной карантинными для России организмами.
В то же время продолжает действовать запрет на ввоз томатов и других овощей и фруктов, введенный правительством РФ с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.
После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября этого года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив.
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