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Отложено снятие запрета на ввоз в РФ некоторых овощей из Турции

УрБК, Москва, 23.12.2016. Снятие запрета на ввоз некоторых видов овощей из Турции пока откладывается. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.



«Решение об открытии нашего рынка затягивается в связи с тем, что мы пока не нашли механизм фиксирования поставок овощей с конкретных предприятий Турции», — приводятся в сообщении слова С. Данкверта.



Ранее он заявлял о возможности разрешения поставок в РФ из Турции баклажан, перца, салата и кабачков.



«Мы с турецкими коллегами хотим до конца разобраться, каким образом будем фиксировать объемы поставок с конкретных предприятий, сейчас механизма фиксации нет», — сказал глава Россельхознадзора.



По его словам, фитосанитарный сертификат оценивает фитосанитарное состояние продукции, а не ее объемы.



«Может получиться так, что мы «откроем» одно предприятие, а под его видом привезут с другого», — отметил он.



Россельхознадзор с 17 марта 2016 года запретил поставки из Турции перца и гранатов, с 25 апреля — баклажанов, с 16 мая — салата-латука и салата айсберг, с 19 мая — кабачков и тыкв. Эти решения были приняты в связи с продолжающимся поступлением из Турции продукции, зараженной карантинными для России организмами.



В то же время продолжает действовать запрет на ввоз томатов и других овощей и фруктов, введенный правительством РФ с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.



После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября этого года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив.

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