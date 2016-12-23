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«Атомстройкомплекс» сомневается в необходимости застройки района екатеринбургской телебашни

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. «Атомстройкомплекс» (АСК) разработал проект застройки района недостроенной телебашни в Екатеринбурге, однако компания сомневается в необходимости его реализации. Об этом на пресс-конференции сообщил глава АСК Валерий Ананьев.



«Мы сделали концепцию застройки, которая предусматривает строительство 120 тыс. кв. м. жилья и коммерческой недвижимости. Если такой проект разрешат кому-то реализовать, то, условно говоря, покупку башни можно обсуждать. Насколько это все нужно «Атомстройкомплексу»? Скажу честно. Я не знаю», — заявил В. Ананьев.



По его словам, вопрос о сносе телебашни пока не стоит. Обсуждается только реконструкция.



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