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«Атомстройкомплекс» сомневается в необходимости застройки района екатеринбургской телебашни

23 декабрь 2016 (14:37)

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. «Атомстройкомплекс» (АСК) разработал проект застройки района недостроенной телебашни в Екатеринбурге, однако компания сомневается в необходимости его реализации. Об этом на пресс-конференции сообщил глава АСК Валерий Ананьев.

«Мы сделали концепцию застройки, которая предусматривает строительство 120 тыс. кв. м. жилья и коммерческой недвижимости. Если такой проект разрешат кому-то реализовать, то, условно говоря, покупку башни можно обсуждать. Насколько это все нужно «Атомстройкомплексу»? Скажу честно. Я не знаю», — заявил В. Ананьев.

По его словам, вопрос о сносе телебашни пока не стоит. Обсуждается только реконструкция.

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