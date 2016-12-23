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ЧТЗ завершил восстановительный ремонт 20 тракторов для объектов «Башнефти»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав НПК «Уралвагонзавод») завершил работу по выполнению контракта на восстановительный ремонт (рециклинг) 20 тракторов, которые были ранее выпущены на предприятии и выработали свой ресурс. Об этом сообщает пресс-служба ЧТЗ.



Ремонт производился для заказчика, занимающегося обслуживанием объектов ПАО АНК «Башнефть».



«Машины для восстановлен мы разобрали, помыли, почистили, внимательно осмотрели все детали и узлы. Те позиции, которые требовали ремонта или нового изготовления, передали своим же заводским цехам. Сборку тракторов осуществляли по обычной серийной технологии, то есть как новую технику. И, разумеется, после сборки провели испытания», — заявил начальник цеха рециклинга Сергей Иванов.



По словам начальника отдела по организации капитального ремонта инженерных машин и продвижению ходовых систем ЧТЗ Андрея Шашина, рециклинг позволил улучшить технические характеристики машин.



«Мы, в частности можем модернизировать двигатели Д-160, которыми оснащены бульдозеры, в Д-180. Некоторые поступившие к нам тракторы были модели Т-130, а в процессе ремонта мы модернизировали их в Т-170. На всех агрегатах отремонтировали ходовую часть, восстановили кабины и электрооборудование», — отмечает Сергей Иванов.



«Сегодня предприятие целенаправленно развивает направление рециклинга, демонстрируя плюсы партнерам: проводит ремонт в заводских условиях (на том самом оборудовании, на котором ведется выпуск новой техники), и привлекает для этого специалистов, обладающих многолетним опытом сборки гусеничных агрегатов. На заводе ожидают новых заказов, ведут переговоры о сотрудничестве с железнодорожниками, нефтяниками, рядом других организаций», — говорится в сообщении ЧТЗ.

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