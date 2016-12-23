Дайджест
США призвали отметить закон об иностранных агентах в РФ
23 декабрь 2016 (13:41)
США призвали российские власти отменить закон об иностранных агентах. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента комментарии официального представителя ведомства Джона Кирби.
По его словам, Россия 19 декабря достигла «несчастливой» отметки — в реестр иностранных агентов занесены уже 150 организаций.
Кирби добавил, что когда в России используется термин «иностранный агент» применительно к организации, то подразумевается, что у нее предательская сущность. «На самом деле это целевые организации, занимающиеся такими делами, как борьба против пыток, предотвращение распространения ВИЧ / СПИДа, и даже защита перелетных птиц», — заявил Кирби.
По его словам, Россия 19 декабря достигла «несчастливой» отметки — в реестр иностранных агентов занесены уже 150 организаций.
Кирби добавил, что когда в России используется термин «иностранный агент» применительно к организации, то подразумевается, что у нее предательская сущность. «На самом деле это целевые организации, занимающиеся такими делами, как борьба против пыток, предотвращение распространения ВИЧ / СПИДа, и даже защита перелетных птиц», — заявил Кирби.
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