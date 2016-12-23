Дайджест
Трамп не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации
23 декабрь 2016 (13:40)
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации. Об этом республиканец написал на своей странице в Twitter.
«Все так называемые знаменитости категории А хотят получить билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари [Клинтон] — НИЧЕГО. Мне нужен НАРОД!» — заявил Трамп.
15 декабря сообщалось, что на инаугурации Трампа выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко. Девушка согласилась исполнить американский гимн.
Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. 19 декабря во всех штатах США были подведены итоги собраний выборщиков, уполномоченных отдать голоса за кандидатов. В результате республиканец Дональд Трамп получил 304 голоса, его соперница, демократ Хиллари Клинтон, — 227 голосов.
«Все так называемые знаменитости категории А хотят получить билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари [Клинтон] — НИЧЕГО. Мне нужен НАРОД!» — заявил Трамп.
15 декабря сообщалось, что на инаугурации Трампа выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко. Девушка согласилась исполнить американский гимн.
Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. 19 декабря во всех штатах США были подведены итоги собраний выборщиков, уполномоченных отдать голоса за кандидатов. В результате республиканец Дональд Трамп получил 304 голоса, его соперница, демократ Хиллари Клинтон, — 227 голосов.
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