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Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале

УрБК, Москва, 23.12.2016. Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. Об этом сообщает ТАСС.



Такое решение принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.



Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.



В октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до «стабильного» с «негативного», подтвердив кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-».



Предыдущий пересмотр российского рейтинга агентством Fitch произошел 15 апреля. Тогда рейтинг РФ был подтвержден на прежнем инвестиционном уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом.

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