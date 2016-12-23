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Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
23 декабрь 2016 (13:15)
УрБК, Москва, 23.12.2016. Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.
Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.
В октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до «стабильного» с «негативного», подтвердив кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-».
Предыдущий пересмотр российского рейтинга агентством Fitch произошел 15 апреля. Тогда рейтинг РФ был подтвержден на прежнем инвестиционном уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом.
Такое решение принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.
Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.
В октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до «стабильного» с «негативного», подтвердив кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-».
Предыдущий пересмотр российского рейтинга агентством Fitch произошел 15 апреля. Тогда рейтинг РФ был подтвержден на прежнем инвестиционном уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом.
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