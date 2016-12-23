Кризис
Уровень безработицы в Свердловской области составил 6,7%
23 декабрь 2016 (13:08)
По итогам 11 месяцев 2016 года уровень безработицы в Свердловской области составил 6,7% — 149,3 тыс. человек. Об этом сообщает Росстат.
На сегодняшний день общее число работоспособного населения в области составляет 2,234 млн человек, из которых занято 1,085 млн человек.
В целом по России численность рабочей силы по России в возрасте 15-72 лет в ноябре 2016 года составила 76,7 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.
В численности рабочей силы 72,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,1 млн человек — как безработные.
Уровень безработицы в ноябре 2016 году составил 5,4%.
Численность безработных в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем увеличилась на 11 тыс. человек, или на 0,3%, по сравнению с ноябрем 2015 года — уменьшилась на 321 тыс. человек, или на 7,2%.
На сегодняшний день общее число работоспособного населения в области составляет 2,234 млн человек, из которых занято 1,085 млн человек.
В целом по России численность рабочей силы по России в возрасте 15-72 лет в ноябре 2016 года составила 76,7 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.
В численности рабочей силы 72,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,1 млн человек — как безработные.
Уровень безработицы в ноябре 2016 году составил 5,4%.
Численность безработных в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем увеличилась на 11 тыс. человек, или на 0,3%, по сравнению с ноябрем 2015 года — уменьшилась на 321 тыс. человек, или на 7,2%.
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