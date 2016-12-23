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С начала года рынок УрФО покинули 62 микрофинансовых организации
23 декабрь 2016 (12:54)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. С начала 2016 года количество микрофинансовых организаций МФО в Уральском Федеральном округе сократилось на 62 единицы. Об этом УрБК рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Центробанка Светлана Фурдуй.
«Это связано как с работой Банка России по исключению МФО из государственного реестра микрофинансовых организаций за нарушение требований законодательства Российской Федерации, так и с исключением МФО из указанного реестра в добровольном порядке», — рассказала С. Фурдуй.
Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 154 микрофинансовые организации.
Между тем, как отмечает С. Фурдуй, одной из проблем, существующих на рынке микрофинансирования, является деятельность так называемых «нелегальных кредиторов» — организаций, незаконно предоставляющих займы.
«Предоставлять потребительские займы вправе только организации, внесенные в реестры Банка России. Деятельность «нелегальных кредиторов» негативно отражается на имидже рынка микрофинансирования, так как зачастую именно «нелегальные кредиторы» нарушают права заемщиков, завышая суммы платежей, а также используют незаконные методы взыскания задолженности», — пояснила она.
«Это связано как с работой Банка России по исключению МФО из государственного реестра микрофинансовых организаций за нарушение требований законодательства Российской Федерации, так и с исключением МФО из указанного реестра в добровольном порядке», — рассказала С. Фурдуй.
Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 154 микрофинансовые организации.
Между тем, как отмечает С. Фурдуй, одной из проблем, существующих на рынке микрофинансирования, является деятельность так называемых «нелегальных кредиторов» — организаций, незаконно предоставляющих займы.
«Предоставлять потребительские займы вправе только организации, внесенные в реестры Банка России. Деятельность «нелегальных кредиторов» негативно отражается на имидже рынка микрофинансирования, так как зачастую именно «нелегальные кредиторы» нарушают права заемщиков, завышая суммы платежей, а также используют незаконные методы взыскания задолженности», — пояснила она.
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