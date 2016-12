Новости дня

«МегаФон» планирует приобрести контрольный пакет в Mail.ru Group

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Компания «МегаФон» объявляет о решении совета директоров созвать собрание акционеров для одобрения покупки 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group Limited, принадлежащих в настоящее время компаниям группы USM и представляющих собой приблизительно 63,8% долю голосующих акций Mail.Ru Group. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



По условиям планируемой сделки, «МегаФон» приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн долл. США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере 100 млн долл. США через год после закрытия сделки.



Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «МегаФона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы.



После завершения сделки «МегаФон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Команды менеджмента обеих компаний будут независимы и нацелены на поддержание сложившейся корпоративной культуры и корпоративного управления каждой компании, обеспечение продолжающегося развития и разработки новых продуктов, а также сотрудничество в стратегически и экономически взаимовыгодных проектах. Любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях.

