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Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут пересмотреть уже 26 декабря

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Региональная экономическая комиссия (РЭК) Свердловской области 26 декабря рассмотрит вопрос об установлении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.



В том числе может быть рассмотрен вопрос о росте стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 35 руб.



Повестка заседания РЭК на 26 декабря опубликована на сайте комиссии. Первым пунктом как раз значится «транспортный вопрос».



«Рассмотрение вопроса об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Свердловской области», — так звучит этот пункт повестки.



Ранее появилась информация, что Екатеринбургский метрополитен направил в РЭК заявку о повышении тарифа на проезд в метро до 35 руб. Сейчас стоимость одной поездки составляет 26 руб., как и в других видах общественного транспорта в Екатеринбурге.

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