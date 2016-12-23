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НПК «Уралвагонзавод» изготовила многофункциональные транспортные средства для РЖД

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Головное предприятие ПАО «НПК «Уралвагонзавод» реализовало крупный заказ ОАО «РЖД» по поставке девяти многофункциональных транспортных средств ТМВ-2. Машины изготовлены и уже отгружены заказчику.



Как сообщает пресс-служба корпорации, работа осуществлялась в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» для нужд ОАО «РЖД».



Заказ ОАО «РЖД» на производство ТМВ-2 был размещен на головном предприятии корпорации УВЗ по результатам тендера, который состоялся в конце сентября текущего года. Процедура торгов проходила через дочернее предприятие корпорации — АО «УБТ-Уралвагонзавод».



«В соответствии с требованиями ОАО «РЖД», модули были оснащены радиостанцией и системой «КЛУБ» — комплексным локомотивным устройством безопасности, которое функционально сочетает в себе автоматическую локомотивную сигнализацию и электронный локомотивный скоростемер. С помощью этих систем РЖД сможет отслеживать передвижение модулей на своих путях. Благодаря дополнительному навесному оборудованию: щеткам и отвалу для уборки территории и путей — все девять ТВМ-2 могут трансформироваться в эффективную коммунальную машину», — сказано в сообщении.



ТМВ-2 отправлены в Красноярск, Уфу, Новокузнецк, Челябинск, Курган, Оренбург, Рузаевку и Пермь — в адрес дирекций мотор-вагонного подвижного состава ОАО «РЖД». Самый дальний пункт назначения — Абакан.



Перед началом эксплуатации модулей сотрудники пройдут обучение, которые для них организует «Уралвагонзавод». Планируется, что уже в начале 2017 года тяговые модули вагонов начнут работать.



Многофункциональное транспортное средство ТМВ-2 — перспективная разработка «Уралвагонзавода». Машина передвигается на комбинированном колесно-рельсовом ходу и является прекрасной альтернативой маневровому тепловозу. По своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Тяговый модуль вагонов оборудован дизельным двигателем номинальной мощностью 165 лошадиных сил. Максимальная скорость на колесном ходу 42 км в час, максимальная допустимая скорость движения по рельсовому пути 15 км в час. Колея на колесном ходу 1 тыс. 590 (плюс-минус 20) мм, колея на железнодорожном ходу — 1 тыс. 520 мм. Имея высокие технические характеристики, по цене ТМВ-2 значительно дешевле тепловоза.

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