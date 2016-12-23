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Продажи китайских автомобилей в России снизились на 31%

УрБК, Москва, 23.12.2016. В ноябре 2016 года продажи китайских автомобилей в России составили 2 тыс. 557 единиц — на 31% меньше, чем год назад. Об этом сообщает «Автостат».



По итогам продаж за 11 месяцев нынешнего года, то они достигли 28 тыс. 131 машины, что на 18% ниже результата годичной давности. Как следствие, этот показатель хуже, чем в среднем по рынку (-12%).



Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в РФ остается Lifan. Так, в январе-ноябре 2016 года реализация автомобилей этой марки составила 15 тыс. 640 экземпляров, показав рост на 24%. В результате на долю Lifan приходится свыше половины от всего объема продаж китайских брендов на российском рынке.



На втором месте в этом рейтинге находится Chery, продажи которого за этот период составили 4 тыс. 469 единиц, что на 2% ниже показателя 11 месяцев 2015 года. Замыкает тройку лидеров Geely с результатом 4 тыс. 222 машины (-60%).



Реализация автомобилей других китайских марок за отчетный период выглядит значительно скромнее, например, DFM (1 тыс. 088 шт.; -3%), Brilliance (843 шт.; -18%), FAW (773 шт.), Changan (503 шт.; -11%), Zotye (264 шт.), Haima (114 шт.; -63%).

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