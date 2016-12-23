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Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте руководителя Театра эстрады Александра Новикова
23 декабрь 2016 (10:27)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады Александру Новикову в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ЖК «Бухта-Квинс». Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн руб.
Рассмотрение ходатайства начнется сегодня, 23 декабря, в 14.00.
Также сегодня в Верх-Исетском районном суде продолжится заседание по избранию меры пресечения экс-замминистру энергетики области, бизнес-партнеру А. Новикова Михаилу Шилиманову. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве «Бухты Квинс».
А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ЖК «Бухта-Квинс». Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн руб.
Рассмотрение ходатайства начнется сегодня, 23 декабря, в 14.00.
Также сегодня в Верх-Исетском районном суде продолжится заседание по избранию меры пресечения экс-замминистру энергетики области, бизнес-партнеру А. Новикова Михаилу Шилиманову. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве «Бухты Квинс».
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