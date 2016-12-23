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В Кушве многоквартирный дом в морозы остался без воды и тепла

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту отсутствия тепла и водоснабжения в многоквартирном жилом доме № 10 по ул. Гвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Накануне, 22 декабря 2016 года, в надзорное ведомство обратились жители этого дома с жалобой на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах.



По предварительной информации, 19 декабря 2016 года произошла авария на сетях теплоснабжения вблизи указанного дома. В настоящее время в рамках устранения аварии на данном участке задействованы все коммунальные службы города.



Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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