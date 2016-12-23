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Ночью в Екатеринбурге сгорела столярная мастерская
23 декабрь 2016 (09:38)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелось здание столярной мастерской на улице Старых Большевиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Согласно оперативной сводке, сообщение о возгорании поступило в ведомство около 4 утра. К 5.34 пожар удалось локализовать, к 6.50 — ликвидировать. По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. м. В тушении были задействованы 26 единиц пожарно-спасательной техники и 67 человек личного состава.
Согласно оперативной сводке, сообщение о возгорании поступило в ведомство около 4 утра. К 5.34 пожар удалось локализовать, к 6.50 — ликвидировать. По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. м. В тушении были задействованы 26 единиц пожарно-спасательной техники и 67 человек личного состава.
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