Анонсы

Коротко о событиях дня

В 10.30 в Екатеринбурге конференц-зале офиса «Атомстройкомплекс» (ул. Белинского, 39) состоится ежегодная итоговая пресс-конференция генерального директора НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева.



В 12.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50) состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы по соблюдению законодательства в сфере рекламы, госзакупок и госборонзаказа. В мероприятии примет участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.



В 13.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы службы судебных приставов в Свердловской области в 2016 году. В мероприятии примут участие главный судебный пристав Свердловской области — руководитель УФССП России по Свердловской области Владимир Осьмак и его заместитель Елена Сидорова.

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