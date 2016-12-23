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Счетная палата признала неэффективной стратегию развития банковского сектора 2011-2015 годов

УрБК, Москва, 23.12.2016. Стратегия развития банковского сектора РФ до 2015 года не достигла ключевых показателей и не имела определенного юридического статуса. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты (СП), сообщает пресс-служба ведомства.



В рамках анализа оценки итогов реализации стратегии объектами проверки Счетной палаты выступили Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России, МИД России, ФАС России.



В СП приводят пример, что одной из целей стратегии было сокращение участия государства в капиталах банков. Однако по данным Банка России, с 1 января 2011 года по 1 января 2016 года доля банков с государственным участием выросла с 45,8% до 58,6%. Также не был достигнут целевой уровень по показателю соотношения капитала кредитных организаций и ВВП на уровне 14-15%: фактический уровень на начало 2016 года составил 11,1%.



В то же время доля первых пяти банков в активах банковской системы в период реализации стратегии увеличилась с 47,9% до 56%, количество кредитных организаций, на которые приходится 80% активов банковской системы, уменьшилось с 29 до 25. По словам аудитора СП РФ Андрея Перчяна, такая ситуация может свидетельствовать о снижении уровня конкуренции в секторе банковских услуг с ухудшением позиций региональных банков.



Кроме того, за пять лет действия стратегии индекс совокупной обеспеченности банковскими услугами большинства регионов существенно не изменился. Как и раньше, лучше всего ситуация обстояла в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, хуже — в Северно-Кавказском.



При этом сам документ не имел определенного юридического статуса, он не содержал обязательных для исполнения норм, в том числе для государственных органов. Этот фактор ставит под сомнение необходимость подобного документа.



«После 2015 года новая стратегия развития банковского сектора не разрабатывалась. Это подтверждает отсутствие практической необходимости в принятии отдельного стратегического документа по банковской системе, тем более не имеющего правового статуса», — сказал Андрей Перчян во время заседания коллегии СП РФ.



В связи с этим коллегия Счетной палаты приняла решение направить отчет по итогам экспертно-аналитического мероприятия в палаты Федерального Собрания РФ.

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