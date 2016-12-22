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МЧС ликвидирует Уральский региональный центр

УрБК, Москва, 22.12.2016. Министерство чрезвычайных ситуаций приняло решение ликвидировать Приволжский и Уральский центры управления. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в ведомстве.



Решение принято для оптимизации расходов на содержание и изменение схемы управления силами и средствами в МЧС.



«Разговоры о сокращении длятся у нас довольно долго. Все сотрудники давно знали, что с нового года Приволжский и Уральский центры перестают существовать. Накануне нам раздали уведомления о расторжении трудовых договоров. Там значится, что мы с марта официально безработные», — рассказал источник.



Руководитель Уральского регионального центра МЧС России Вадим Гребенников рассказал, что алгоритм дальнейшей работы пока не до конца ясен: известно, что Уральский региональный центр будет объединен с Сибирским.



«Идет реформа, результатом которой станет объединение Уральского регионального центра МЧС и Сибирского. Пока нет полного понимания, как это будет: какие наши службы в результате реорганизации останутся, а какие переведут в Сибирь. Приказы, разъясняющие порядок организации, поступят к нам только после первого января. Что касается Уральского авиационно-спасательного центра, то части специалистов — я это не исключаю — в рамках реорганизации предложат перевестись на другие должности. Возможно, в другой регион. Но, опять же, на данный момент ни по технике, ни по личному составу никаких решений не принято. И какие будут решения, тоже сказать сложно, потому что штатного расписания объединённого центра тоже пока ещё нет», — пояснил В. Гребенников.

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