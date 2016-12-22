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Генпрокуратура выявила почти 150 тыс. нарушений в организации проверок бизнеса

УрБК, Москва, 22.12.2016. Генпрокуратура выявила за десять месяцев 2016 года почти 150 тыс. нарушений в работе контролирующих органов при организации проверок в отношении бизнеса. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя Генпрокуратуры Александра Буксмана.



«За десять месяцев текущего года прокуроры в ходе контрольно-надзорной деятельности вскрыли почти 150 тыс. нарушений закона, и в целях устранения этих нарушений внесено 27 тыс. представлений, и по этим представлениям приняты реальные шаги по устранению нарушений», — заявил А. Буксман.



Он также добавил, что Генпрокуратура подготовила законодательные предложения по снижению количества внеплановых проверок в отношении предпринимателей.

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