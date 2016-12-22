Новости дня
Генпрокуратура выявила почти 150 тыс. нарушений в организации проверок бизнеса
22 декабрь 2016 (17:36)
УрБК, Москва, 22.12.2016. Генпрокуратура выявила за десять месяцев 2016 года почти 150 тыс. нарушений в работе контролирующих органов при организации проверок в отношении бизнеса. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя Генпрокуратуры Александра Буксмана.
«За десять месяцев текущего года прокуроры в ходе контрольно-надзорной деятельности вскрыли почти 150 тыс. нарушений закона, и в целях устранения этих нарушений внесено 27 тыс. представлений, и по этим представлениям приняты реальные шаги по устранению нарушений», — заявил А. Буксман.
Он также добавил, что Генпрокуратура подготовила законодательные предложения по снижению количества внеплановых проверок в отношении предпринимателей.
«За десять месяцев текущего года прокуроры в ходе контрольно-надзорной деятельности вскрыли почти 150 тыс. нарушений закона, и в целях устранения этих нарушений внесено 27 тыс. представлений, и по этим представлениям приняты реальные шаги по устранению нарушений», — заявил А. Буксман.
Он также добавил, что Генпрокуратура подготовила законодательные предложения по снижению количества внеплановых проверок в отношении предпринимателей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура выявила более 1,2 тыс. нарушений прав предпринимателей Свердловской области
- Генпрокуратура РФ создаст единый реестр проверок предпринимателей
- За пять лет прокуратура выявила более 300 тыс. нарушений при проверках бизнеса
- Генпрокуратура нашла более 65 тысяч нарушений в призывной компании 2012 года
- Чаще всего внеплановые проверки субъектов предпринимательства пытаются провести МЧС РФ, Росприроднадзор и Ростехнадзор
Loading...