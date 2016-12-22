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УГМУ построит новый комплекс зданий вуза в Академическом районе
22 декабрь 2016 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) станет пионером медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое», ученый совет вуза уже обсудил и поддержал план строительства нового комплекса зданий и кампуса в этом месте.
Как отмечают в «РСГ-Академическое», аналогов медицинского кластера, который планируется создать в новом районе Екатеринбурга, нет не только на Урале, но и в России. Основу кластера составят УГМУ и НИИ охраны материнства и младенчества. К ним добавятся клинико-диагностический и научно-внедренческий центр, комплексы для производства препаратов и медицинской техники.
Научно-образовательная и лечебная составляющая кластера расположатся в 9 и 10 кварталах района Академический. Здесь же появятся студенческий кампус УГМУ, а также жилые дома для врачей и научных работников. «Городок ученых» планируется возвести и в соседнем квартале 45, который отведен под малоэтажную застройку. Площадки для производственной зоны предусмотрены в кварталах 32 и 33. При этом здесь исключается размещение производств, которые могут нанести ущерб окружающей среде.
Члены ученого совета УГМУ особо отметили, как критически важен переезд на новую площадку для вуза: существующая учебно-материальная база уже не отвечает его потенциалу. Главный учебный корпус вуза расположен в центре города, где отсутствуют резервы для расширения здания. Из-за этого возникает территориальная разобщенность корпусов вуза, которая заставляет студентов и преподавателей тратить немалое время на переезды в ущерб учебному процессу. Кроме того, в таких условиях крайне сложно обновлять материальную базу, без которой невозможно подготовить отвечающих современным требованиям специалистов.
Планируется, что помимо оптимизации размещения и улучшения условий для обучения после переезда вуз окажется в более благоприятном социальном и градостроительном окружении. В кластере УГМУ станет базовым элементом единого научно-образовательного цикла. Это позволит полностью раскрыть и нарастить потенциал вуза как исследовательского и педагогического центра, источника передовых медицинских практик.
Реализовать проект вузу удастся за счет государственно-частного партнерства. Так, застройщик Академического района — Группа компаний «КОРТРОС» в лице АО «РСГ-Академическое» — готова принять участие в финансировании проектирования здания и кампуса университета. В настоящее время медико-техническое задание на разработку проекта УГМУ проходит экспертизу в министерстве здравоохранения Свердловской области и будет направлено на согласование в Министерство здравоохранения РФ.
Большое значение имеет поддержка создания медицинского кластера со стороны губернатора Свердловской области. Такая позиция областных властей вселяет уверенность в инвесторов этого уникального проекта.
Как отмечают в «РСГ-Академическое», аналогов медицинского кластера, который планируется создать в новом районе Екатеринбурга, нет не только на Урале, но и в России. Основу кластера составят УГМУ и НИИ охраны материнства и младенчества. К ним добавятся клинико-диагностический и научно-внедренческий центр, комплексы для производства препаратов и медицинской техники.
Научно-образовательная и лечебная составляющая кластера расположатся в 9 и 10 кварталах района Академический. Здесь же появятся студенческий кампус УГМУ, а также жилые дома для врачей и научных работников. «Городок ученых» планируется возвести и в соседнем квартале 45, который отведен под малоэтажную застройку. Площадки для производственной зоны предусмотрены в кварталах 32 и 33. При этом здесь исключается размещение производств, которые могут нанести ущерб окружающей среде.
Члены ученого совета УГМУ особо отметили, как критически важен переезд на новую площадку для вуза: существующая учебно-материальная база уже не отвечает его потенциалу. Главный учебный корпус вуза расположен в центре города, где отсутствуют резервы для расширения здания. Из-за этого возникает территориальная разобщенность корпусов вуза, которая заставляет студентов и преподавателей тратить немалое время на переезды в ущерб учебному процессу. Кроме того, в таких условиях крайне сложно обновлять материальную базу, без которой невозможно подготовить отвечающих современным требованиям специалистов.
Планируется, что помимо оптимизации размещения и улучшения условий для обучения после переезда вуз окажется в более благоприятном социальном и градостроительном окружении. В кластере УГМУ станет базовым элементом единого научно-образовательного цикла. Это позволит полностью раскрыть и нарастить потенциал вуза как исследовательского и педагогического центра, источника передовых медицинских практик.
Реализовать проект вузу удастся за счет государственно-частного партнерства. Так, застройщик Академического района — Группа компаний «КОРТРОС» в лице АО «РСГ-Академическое» — готова принять участие в финансировании проектирования здания и кампуса университета. В настоящее время медико-техническое задание на разработку проекта УГМУ проходит экспертизу в министерстве здравоохранения Свердловской области и будет направлено на согласование в Министерство здравоохранения РФ.
Большое значение имеет поддержка создания медицинского кластера со стороны губернатора Свердловской области. Такая позиция областных властей вселяет уверенность в инвесторов этого уникального проекта.
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