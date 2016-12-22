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Возле московского метро взорвался газовый баллон

В результате взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская» в Москве пострадали шесть человек. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



«По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы произошел хлопок газа», — отмечается в пресс-релизе.



Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда. Кроме того, по информации РИА Новости, метрополитен проверит соблюдение правил безопасности строительной организацией «Рост-Е», осуществлявшей работы.

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